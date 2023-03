Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Verbotene Schmierereien an Schuleingang + Mehrere Fahrzeugscheiben zertrümmert + Nach Unfallflucht - Polizei sucht schwarzen BMW

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 30.03.2023

Friedberg: Verbotene Schmierereien an Schuleingang

Bislang Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag und dem frühen Donnerstagmorgen mittels Permanentmarkers die Eingangstür der Henry-Benrath-Schule mit offenbar volksverhetzenden Äußerungen und verfassungswidrigen Symbolen beschmiert. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Nidda: Mehrere Fahrzeugscheiben zertrümmert

In Unter-Schmitten kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge. Die Büdinger Polizei ermittelt nun und fragt nach möglichen Zeugen.

In der Höhenstraße machten sich Straftäter zwischen Dienstagnachmittag (16 Uhr) und Mittwochmorgen (5.30 Uhr) an einem blauen Mazda zu schaffen. Auch hier ging eine Seitenscheibe zu Bruch; aus dem PKW wurden anschließend ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse mit etwa 30 Euro Inhalt gestohlen.

Am Martinsberg zertrümmerten Unbekannte im Zeitraum von Dienstagabend (21 Uhr) bis Mittwochmorgen (4.45 Uhr) das Fensterglas an einem schwarzen Hyundai; wie es scheint, ohne aus dessen Innenraum etwas mitzunehmen.

Zwischen Dienstagabend (18.30 Uhr) und Mittwochmorgen (5.30 Uhr) versuchten Kriminelle vergeblich, eine Seitenscheibe eines in der Vogelsbergstraße abgestellten, weißen Jeep zu zertrümmern. Da das Glas standhielt, ließ man schließlich von dem Fahrzeug ab.

In der Vogelsbergstraße schlug jemand am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 18.45 Uhr eine Seitenscheibe eines orangen VW ein und verschaffte sich so Zugang zum Fahrzeuginnenraum. Aus diesem wurde offenbar nichts entwendet.

Wem waren im genannten Ortsteil zu den relevanten Zeiten verdächtige Personen aufgefallen? Hatte jemand eine oder mehrere Taten beobachten können? Wer kann anderweitig sachdienliche Angaben machen? Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Butzbach: Nach Unfallflucht - Polizei sucht schwarzen BMW

Die Polizei in Butzbach ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06033/70430. Gegen 7.30 Uhr war die Fahrerin eines grauen Mazda in der Ludwigstraße unterwegs in Richtung Wetzlarer Straße, als ihr in Höhe der Fahrbahnverengung bei Hausnummer 9 ein schwarzer 3er BMW entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Mazda-Fahrerin nach rechts aus und touchierte einen am Fahrbahnrand parkenden Ford Fiesta. Durch den Borsteinkontakt während des Ausweichmanövers waren beide Reifen auf der rechten Autoseite beschädigt worden. Davon offenbar unbeeindruckt fuhr der schwarze BMW, an welchem Kennzeichen mit "FB-"Kennung angebracht gewesen sein sollen, in Richtung Bahnhofsplatz davon. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.

