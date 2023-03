Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizei kontrolliert Poser-Szene + Seniorin um Tausende Euro betrogen + Falsche Bankmitarbeiter + Qualm abbekommen + Toyota gestohlen + Pinkes Hakenkreuz hinterlassen + Baumaschinen geklaut +

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 27.03.2023

Bad Nauheim: Polizei kontrolliert Poser-Szene

Am Freitag (24.03.2023) erhielt die Polizei Kenntnis über ein in den sozialen Medien beworbenes Treffen Angehöriger der Poser-Szene in Bad Nauheim. Im Laufe des Abends versammelten sich am Aliceplatz etwa 100 Personen, die ihre Fahrzeuge größtenteils in räumlicher Nähe abstellten. Insbesondere aus der Gruppe heraus gezündete Feuerwerkskörper sorgten immer wieder für ruhestörenden Lärm.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort, um ankommende und abfahrende Autos zu kontrollieren. Dabei stellten die Beamten einige Verstöße fest. Unbekannte hatten gegen 23 Uhr außerdem Flatterband über die Fahrbahn gespannt und eine Parkbank mitten auf die Straße gestellt. In diesem Zusammenhang leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Gegen einige Autofahrer, die sich mit ihren Boliden im Laufe des Abends entgegen der dort geltenden Hausordnung auf dem Parkdeck in der Schwalheimer Straße aufgehalten hatten, erließen die Ordnungshüter nach erfolgter Personalienfeststellung Platzverweise.

Karben: Seniorin um Tausende Euro betrogen

An Betrüger überwies eine 78-jährige Seniorin am Freitagabend (24.03.) mehrere Tausend Euro, nachdem die Kriminellen sie per Whatsapp kontaktiert und sich als deren Tochter ausgegeben hatten. Da die vermeintliche Tochter derzeit nicht auf ihr Bankkonto zugreifen- und dementsprechend eilige Zahlungen nicht tätigen könne, bat man die Geschädigte darum, finanziell kurzfristig zu unterstützen. Die Geschädigte überwies im Glauben, ihrem Kind in einer misslichen Lage zu helfen, zweimal jeweils vierstellige Beträge an die ihr mitgeteilten beiden Bankverbindungen. Der Schwindel fiel erst auf, als sich deren echte Tochter bei der Seniorin meldete. Sodann verständigte man die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Nidda: Falsche Bankmitarbeiter ergaunern Geld und Schmuck

Durch höchst manipulative Gesprächsführung brachten am Samstag (25.03.) Telefonbetrüger eine Seniorin dazu, Bargeld und Schmuck im Wert mehrerer zehntausend Euro an zwei Abholer zu übergeben. Gegen 10.30 Uhr war die 83-Jährige von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin angerufen worden, die ihr einredete, bei dem von ihr zuhause aufbewahrten Geldscheinen handele es sich um Falschgeld. Deshalb würde man nun Polizeibeamte in zivil vorbeischicken, um die Blüten mitzunehmen und in echtes Geld umzutauschen. Bei dieser Gelegenheit würde man auch die übrigen Wertgegenstände mitnehmen, um eine Echtheitsprüfung durchzuführen.

Gegen 13 Uhr übergab die Geschädigte ihr Hab und Gut in Eichelsdorf an einen etwa 175 cm großen Mann Ende 20 mit dunklem Teint und dunklen, krausen Haaren, der bekleidet war mit einer dünnen, dunklen Jacke, der nur gebrochen deutsch gesprochen haben soll und von einer etwa 170 cm großen Frau Ende 20 mit hellem Teint und schulterlangen, dunklen Haaren begleitet wurde. Die beiden Abholer fuhren mitsamt der Wertsachen in einem schwarzen Kleinwagen davongefahren. Der Betrug fiel erst anschließend auf.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet mögliche Zeugen, denen am Samstag in Eichelsdorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Wer kann außerdem Angaben zu den beiden beschriebenen Personen und dem schwarzen Kleinwagen machen?

Friedberg: Qualm abbekommen

Von einem Unbekannten durch Schläge verletzt wurde am Samstagnachmittag in der Friedberger Haagstraße ein 24-Jähriger. Der Geschädigte stand gegen 13.20 Uhr auf dem Gehweg vor dem dortigen Friseursalon und rauchte eine Zigarette. Dort passierte ihn ein Fußgänger, der dabei offenbar Tabakrauch abbekam. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Rahmen der Geschädigte Schläge mit der Faust und einem Glasaschenbecher abbekam. Anschließend flüchtete der als 20 bis 30 Jahre alte, etwa 180 cm große und kräftige Mann mit langen Haaren und kurzrasierten Seitenpartien, der bekleidet war mit einer orangen Jacke, schwarzem T-Shirt, schwarzer Jogginghose und weißen Turnschuhen, zu Fuß. Der Geschädigte trug u.a. eine Platzwunde an der Stirn davon. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Toyota gestohlen

In der Nacht zu Sonntag haben Autodiebe in der Bad Vilbeler Ritterstraße zugeschlagen. Zwischen 1 Uhr und 7 Uhr entwendeten sie einen dort parkenden, grauen Toyota C-HR im Wert von etwa 20.000 Euro. Das Fahrzeug, welches über ein Keyless-Go-System verfügt, trug zumindest bis zum Diebstahl die amtlichen Kennzeichen "FB-VB 6666". Mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des beschriebenen PKW machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Butzbach: Pinkes Hakenkreuz hinterlassen

Ein etwa 70 x 70 cm großes, pinkes Hakenkreuz hinterließen Unbekannte an der Fassade eines Wohnhauses in der Hoch-Weiseler Lindenbergstraße. Die Kripo ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Rosbach: Baumaschinen geklaut

Diebe stahlen zwischen Samstagnachmittag (16 Uhr) und Montagmorgen (7.45 Uhr) von einem Baustellengelände in der Ober-Rosbacher Carl-Benz-Straße Arbeitsmaschinen im Wert von etwa 26.000 Euro. Im Tatzeitraum hatten die Diebe auf dem Gelände einen Baucontainer aufgebrochen und aus diesem fünf Stampfer, zwei Bohrhammer sowie eine Rüttelmaschine entwendet. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

