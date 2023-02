Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberhausen(Pfalz) Unfallflucht

Oberhausen(Pfalz) (ots)

Im Zeitraum 15./16.02.2023, 18:00-08:15 Uhr, wurde in der Oberdorfstraße, auf Höhe des Anwesen Nummer 6, ein geparkter blauer Pkw Skoda Fabia mit SÜW-Kennzeichen beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren den geparkten Pkw und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 300.- Euro. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann wird gebeten sich unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

