POL-PDLD: Warnmeldung der Polizei Landau: Aktuelle Welle von "Schockanrufen"

A 65 (ots) - Am Mittwoch war am späten Nachmittag eine Zivilstreife der Polizei auf der A 65 zwischen Wörth und Rohrbach unterwegs. Bei den durchgeführten Verkehrskontrollen wurden vier Handyverstöße, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Verstoß gegen das Überholverbot für LKW geahndet. Weiterhin ergaben sich sieben Mängelberichte. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

