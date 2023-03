Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wetteraukreis: MAXimal mobil bleiben...auch mit dem Rollator!

Friedberg (ots)

Fit und mobil bleiben spielt in unserem Alltag eine große Rolle. Was an Bewegungsfreiheit für die Jüngeren selbstverständlich ist, fällt der älteren Generation zunehmend schwerer. Ganz besonders denen, die keine Partner mehr haben oder krankheitsbedingt in einem Pflegeheim untergebracht werden mussten.

Damit auch diese Personengruppe weiterhin aktiv und sicher am Straßenverkehr teilnehmen kann, wurden Anfang März 2023 im Seniorenzentrum in Ranstadt sowie im Pflegeheim in Nidda/Bad-Salzhausen durch Herrn Euler (Verkehrswacht Wetterau) und Polizeihauptkommissarin Sabine Axmann (Präventionsbeauftragte des Wetteraukreises) Rollator-Trainings angeboten. Mit dabei war ein Teil des erst im letzten Jahr fertiggestellten Rollator-Parcours der Geschäftsstelle "Verkehrssicher in Mittelhessen" im mittelhessischen Polizeipräsidium.

Herr Euler informierte darüber, wie die Teilnehmenden sich durch körperliche und geistige Betätigung fit halten können. Danach ging es für alle Teilnehmer an den Rollator-Parcours. PHK'in Axmann vermittelte den Teilnehmenden wichtige Tipps zur korrekten Einstellung am Rollator, zur sicheren Betätigung der Bremse und zur richtigen Körperhaltung an der Mobilitätshilfe. Das zuvor erlangte Wissen konnten die Seniorinnen und Senioren anschließend am mitgebrachten Parcours anwenden. Dieses Angebot fand bei allen Teilnehmern großen Anklang, sodass bereits vor Ort weitere Folgetermine vereinbart wurden.

Haben auch Sie Interesse an der Durchführung einer derartigen Veranstaltung im Wetteraukreis? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu Sabine Axmann auf. Diese erreichen Sie telefonisch unter 06033/7043-1471 oder per Mail an vim-we.ppmh@polizei.hessen.de .

Weitere Informationen zur Aktion sowie bezüglich der Geschäftsstelle Verkehrssicher-in-Mittelhessen" (ViM) finden Sie im Internet unter https://k.polizei.hessen.de/1484091591 (ViM) beziehungsweise https://k.polizei.hessen.de/19883947880 (MAX).

