POL-HSK: Tödlicher Verkehrsunfall

Brilon (ots) - An der Renzelshöhe kam es am Sonntagmittag gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Mann aus Münster kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Der Wagen landete auf einem Gartenhaus und stürzte anschließend in den Garten eines Hauses. Der Mann wurde schwer verletzt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 1141 E-Mail: ...

