Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pedelecfahrer

Xanten (ots)

Am Donnerstag, den 25.08.2022, gegen 15:48 Uhr ereignete sich in Xanten ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Kalkar befuhr die vorfahrtberechtigte Straße Bankscher Weg (K32) aus Richtung Xanten-Vynen kommend in Fahrtrichtung Xanten-Wardt. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte in Höhe der Einmündung Bankscher Weg / Am Bruckend ein 71-jähriger Pedelecfahrer aus Rees die Straße Bankscher Weg zu überqueren. Hierbei übersah der Mann den von links kommenden Pkw und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenprall mit anschließendem Sturz verletzte sich der Pedelecfahrer, der zum Unfallzeitpunkt keinen Sturzhelm trug, schwer. Eine Lebensgefahr für den Mann kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der 71-Jährige wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Das Pedelec sowie der Pkw wurden durch den Unfall beschädigt. Das Pedelec war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen zur Eigentumssicherung sichergestellt werden.

