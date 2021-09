Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Hürtgenwald (ots)

Ein schwerverletzter Kradfahrer sowie ein nicht mehr fahrbereites Motorrad sind das Ergebnis eines Alleinunfalles auf der L218 zwischen Vossenack und Schmidt.

Am späten Dienstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Aachen mit seinem Motorrad die L218 aus Richtung Schmidt kommend in Fahrtrichtung Vossenack. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der Aachener aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und blieb schwerverletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der junge Mann mit dem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt, wo er zur stationären Behandlung verblieb.

Die hinzugerufene Feuerwehr Vossenack streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Das beschädigte Krad wurde abgeschleppt. Die L 218 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis 18:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell