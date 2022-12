Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schockanrufer erbeuten Geld

Olsberg (ots)

Am Montag gegen 13:45 Uhr erhielt eine Frau einen Anruf von einem Betrüger. Der Täter gab sich als Polizist aus und erzählte der Frau, dass ihr Sohn in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war und nun in Untersuchungshaft säße. Die Frau müsse eine Kaution für ihren Sohn bezahlen. Die Dame glaubte die Geschichte des Betrügers und übergab einen niedrigen fünfstelligen Betrag an eine vermeintliche zivile Polizistin an ihrer Haustür. Die angebliche Polizistin wird wie folgt beschrieben: Circa 25 Jahr alt, etwa 1,60 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Haare, die zu einem Dutt zusammengebunden waren, schwarze flache Stiefel, schwarze Leggins, schwarze Steppjacke. Die Frau soll gehbehindert gewesen sein. Nach der Geldübergabe sei sie mit einem schwarzen Kleinwagen in Richtung Innenstadt gefahren. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

