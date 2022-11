POL-H: Zeugen gesucht: 83-Jährige kippt mit ihrem Krankenfahrstuhl um und erleidet lebensgefährliche Kopfverletzungen

Hannover (ots) - In der Freitagnacht, 18.11.2022, haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum an der Opelstraße in Altwarmbüchen gesprengt. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Wer kann Hinweise geben? Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover sprengten bislang unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr einen frei ...

mehr