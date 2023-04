Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Falsche Polizisten machen Kasse in Vilbel + Einbrüche scheitern + Aus Skoda bedient + Hitlergruß im Park + Mit Yamaha gestürzt +

Friedberg (ots)

Friedberg: Getränkemarkt Ziel von Einbrechern -

Der Edeka-Getränkemarkt in der Straßheimer Straße rückte gestern Abend in den Fokus unbekannter Einbrecher. Gegen 23.35 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe am Haupteingang ein und lösten den Alarm aus. Mehrere Streifen machten sich auf den Weg. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Diebe im Markt aufhielten, durchsuchten Polizisten ihn. Hierbei kam auch ein Polizeihund zum Einsatz. Offensichtlich hatten die Täter von ihrem Vorhaben abgesehen und waren nicht in den Markt eingestiegen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf mindestens 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter gegen 23.30 Uhr am Markt beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg: Einbrecher scheitern -

Im Zeitraum von Dienstagabend, gegen 20.00 Uhr bis Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Georg-August-Zinn-Straße auf. Die Diebe hebelten an der Haustür, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Hinweise zu den Einbrechern oder zu Personen die dort in diesem Zusammenhang auffielen, nimmt die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim - Schwalheim: Aus Skoda bedient -

Die Wertsachen aus einem schwarzen Oktavia rückten in den Fokus unbekannter Diebe. Der Skoda parkte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße "An der Hohl". Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter sich zwischen 04.15 Uhr und 04.20 Uhr Zugang zu dem Wagen verschafften und unter anderem einen Laptop, Tankkarten, Bargeld und einen Schlüsselbund erbeuteten. Angaben zum Wert der gestohlenen Gegenstände können momentan noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe am frühen Mittwochmorgen in der Straße "An der Hohl" beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel: Falsche Polizeibeamte erleichtern Senior / Polizei bittet um Mithilfe -

Mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" erbeuteten dreiste Betrüger gestern Nachmittag Münzen und Bargeld im Wert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages.

Gegen 11.00 Uhr meldete sich die vermeintliche Ermittlerin der Kriminalpolizei telefonisch bei dem betagten Rentner. Die Anruferin gab sich als Ermittlerin des Einbruchsdezernates aus. Die Polizei habe, so die Falsche Polizisten, in der Nacht zwei Einbrecher festnehmen können - drei Komplizen seien jedoch noch auf der Flucht. Unterlagen, die bei den Festgenommenen gefunden wurden, ließen befürchten, dass auch das Haus des Rentners im Fokus der Einbrecher stünde. Auch die Wertsachen auf der Bank seien nicht sicher. Die Ermittlerin brachte den Senior dazu Münzen und Bargeld von der Bank zu holen und zuhause bereitzustellen. Letztlich legte das Opfer Münzen und Bargeld vor die Haustür. Gegen 14.00 Uhr nahm ein Mann die Beute an sich und verschwand. Der Betrug viel auf, als sich der Rentner Stunden später bei der Polizei meldete.

Im selben Zeitraum meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei, die Anrufe dieser Art erhalten hatten. Jedoch hatten diese die Masche erkannt und die Gespräche umgehend beendet.

Der Abholer der Münzen und des Bargeldes war nach Einschätzung des Opfers zwischen 30 und 40 Jahre alt und trug eine dicke, hellere Wollmütze. Weitere Angaben kann der Senior nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann gestern Nachmittag, gegen 14.00 Uhr in der Georg-Opper-Straße beobachteten und bitten diese sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation Bad Vilbel zu melden.

Der Polizei ist es aufgrund dieses aktuellen Falls und der offensichtlich andauernden Versuche der Betrüger weitere Opfer zu finden ein Anliegen über die Masche der Betrüger zu informieren und Verhaltenstipps zu geben:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Informationen oder Angaben zu Wertsachen an fremde Personen weiter, erst recht nicht am Telefon. - Bitten Sie den Anrufer, in einigen Minuten selbst zurückzurufen. Vergleichen Sie dann die erhaltende Telefonnummer mit der Ihrer örtlichen Polizeistation. Rufen Sie bei Ihrer zuständigen Polizeistation an und fragen, ob der Ihnen geschilderte Sachverhalt dort tatsächlich bekannt ist. - Reden Sie mit Freunden und Familienmitgliedern über solche Maschen oder konkret über erhaltene Anrufe. Falls die Betrüger es geschafft haben, Sie zu verunsichern, fällt der Trick vielleicht einem Freund oder Familienmitglied auf, welche Sie dann vor Schlimmeren bewahren kann. - Bleiben Sie skeptisch und vorsichtig. - Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. - Geben Sie niemals Wertsachen an Personen heraus oder legen sie diese niemals zum Abholen bereit.

Bad Vilbel: Hitlergruß im Park / Polizei sucht Zeugen -

Wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt der Staatsschutz der Friedberger Kriminalpolizei gegen einen 28-Jährigen. Gestern Nachmittag meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. Gegen 14.22 Uhr hielt sie sich im Niddapark, an der Holzbrücke gegenüber der Burg auf. Von dort aus wurde sie auf den in Bad Vilbel lebende Mann aufmerksam. Er rief schrie laut herum und zeigte deutlich den Hitlergruß. Eine Streife rückte an und nahm die Personalien des Mannes auf. Die Ermittler bitten weitere Zeugen, die den Mann ebenfalls im Park beobachteten, sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

Rockenberg: Mit Bike gestürzt -

Auf der Landstraße zwischen Münzen- und Rockenberg verunglückte gestern Nachmittag ein 20-jähriger Motorradfahrer. Der in Butzbach lebende Biker war gegen 16.50 Uhr mit seiner Yamaha in Richtung Rockenberg unterwegs. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport des Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

