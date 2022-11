POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Aufbrüche von Automaten In der Zeit zwischen dem Dienstag, den 08.November 2022, gegen 18.30 Uhr und Mittwoch, den 09.November 2022, gegen 07.30 kam es in Barßel zu mehreren Aufbrüchen von Automaten. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam diverse Münzautomaten eines Auto-Wasch-Centers in der Straße Settrup und in der Straße Am Krumme Kamp. Zudem wurde die Eierkasse einer ...

