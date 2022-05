Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: +++Öffentlichkeitsfahndung+++ Unbekannter entwendet schlafenden Reisenden einen Rucksack in der S-Bahn

Düsseldorf, Wuppertal (ots)

In der S-Bahn 8 kam es am (25. September 2021), in der Zeit von 5.31 Uhr und 5.51 Uhr zu einem Diebstahl. Ein Mann entwendete einem schlafenden Reisenden Höhe Wuppertal seinen mitgeführten Rucksack. Nun wird öffentlich nach dem Täter gefahndet.

Ein Reisender stieg im Düsseldorfer Hauptbahnhof in die S-Bahn 8 in Richtung Hagen und nahm in einer Sitzgruppe Platz. Nachdem er seinen Rucksack neben sich abstellte, schlief er während der Fahrt ein. Als er von einem unbekannten Mann angerempelt wurde, stellte er fest, dass dieser seinen Rucksack entwendet hatte und den Zug fluchtartig am Haltepunkt Wuppertal Vohwinkel verließ. Die Videoauswertung zeigte, dass der Unbekannte zuvor einen Feuerlöscher aus dem Zug entwendete, diesen auf dem Bahnsteig abstellte, in den Zug zurückging und sich den Rucksack schnappte.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Wuppertal die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des unbekannten Tatverdächtigen an.

- Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? - Wer kann Hinweise zu ihrer Identität und ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Link zu den Fotos: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2022/oefa_20_2022.html

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell