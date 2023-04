Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Milchautomat aufgebrochen

Seubtendorf (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 07:00 Uhr wurde der Polizei ein Aufbruch eines Milchautomaten sowie einer sogenannten Foodbox in Seubtendorf beim dortigen Rinderhof bekannt. In der Zeit vom 24.04.2023, 16:00 Uhr bis zum 25.04.2023, 06:45 Uhr wurden beide Automaten durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

