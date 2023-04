Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Randalierer in Schalkau unterwegs - Zeugen gesucht

Schalkau (ots)

In der Zeit vom 21.04. bis zum 23.04. wurden durch bislang Unbekannte mehrere Verkehrsleitpfosten in der Straße "Siedlung im Grund" in Schalkau aus der Verankerung im Boden gezogen und in den angrenzenden Kauerbach geworfen. Die Pfosten wurden somit ihrer Funktion entzogen. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Anwohner, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kontaktbereichsbeamten - PHM Uwe Vonderlind unter der Rufnummer 036766-84676 - oder der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 zu melden.

