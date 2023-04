Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Königsee (ots)

Am 24.04.2023, gegen 17.30 Uhr, kam der 19-jährige Fahrer eines VW Polo am Ausgang einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit der Schutzplanke, drehte sich dann mehrfach um die eigene Achse und kam letztendlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde zum Glück nicht verletzt. Am Fahrzeug sowie der Schutzplanke entstand Sachschaden. Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen kamen die Feuerwehren aus Quittelsdorf und Rottenbach zum Einsatz. Die Bundesstraße 88 war bis 19.14 Uhr voll gesperrt.

