Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall einer Motorradfahrerin

K213 Traun - Miesitz (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 14:50 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Traun und Miesitz zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Motorradfahrerin kam in einer Kurve zu Fall wobei das Zweirad unter die Leitplanke rutschte. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Sturz leicht und wurde in der Folge durch einen Rettungswagen vor Ort behandelt. Am Kraftrad entstand unfalltypischer Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell