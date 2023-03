Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Kinder werfen Äste auf Straße - Zeugenhinweise erbeten.

Lippe (ots)

Auf der B1 in Fahrtrichtung Detmold wurde der Polizei am Sonntagmittag (05.03.2023) eine Gefahrenstelle gemeldet. Zeugen beobachteten, wie mehrere Kinder gegen 13.15 Uhr Äste auf die Fahrbahnen warfen und riefen die Polizei. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, flüchteten die Kinder in ein Waldstück in Richtung Gewerbegebiet Schlangen (Lindenstraße). Bei einem der Kinder soll es sich um einen Jungen gehandelt haben, der wie folgt beschrieben wurde: 9-14 Jahre alt, ca. 1,50-1,60 m groß, bekleidet mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Hose. Beide Fahrstreifen wurden anschließend zur Räumung der Äste kurzzeitig gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer Angaben zu den Kindern machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

