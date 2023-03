Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfallflucht nach Zusammenstoß von Rollerfahrer und Fußgängerin.

Lippe (ots)

In der Lemgoer Straße kam es am Montagmorgen (06.03.2023) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der 63-Jährige aus Detmold fuhr mit seinem Motorroller gegen 8.20 Uhr in Richtung Bentrup-Loßbruch, als auf Höhe der Bankfiliale plötzlich eine unbekannte Fußgängerin von rechts auf die Fahrbahn lief. Trotz Vollbremsung stieß der Detmolder mit der Unbekannten zusammen, stürzte von seinem Roller und zog sich leichte Verletzungen zu, die anschließend vom Rettungsdienst behandelt wurden. Auch die Fußgängerin kam bei dem Zusammenstoß zu Fall, stand jedoch direkt wieder auf, überquerte die Straße und lief in Richtung Bentrup-Loßbruch davon. Eine Zeugin des Unfalls beschrieb die unbekannte Frau folgendermaßen: Ältere Dame, kurzes Haar, bekleidet mit einer braunen Wollmütze und einer bunten, lockeren Hose. Darüber hinaus hatte sie einen Einkaufstrolley dabei. Das Verkehrskommissariat bittet telefonisch unter 05231 6090 um Hinweise zur flüchtigen Unfallbeteiligten.

