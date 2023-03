POL-LIP: Extertal-Asmissen. Diebstahl von Fahrzeugen misslingt.

Lippe (ots) - In der Straße "Neustadt" kam es Sonntagnachmittag (05.03.2023) in Höhe Süntruper Feld (L 712) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 33-Jähriger aus Lage war gegen 15:50 Uhr in seinem Opel Astra in Richtung Lindenstraße unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde er durch seine 16-jährige Beifahrerin abgelenkt und geriet dadurch ...

