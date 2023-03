Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Durch Ablenkung von der Fahrbahn abgekommen.

Lippe (ots)

In der Straße "Neustadt" kam es Sonntagnachmittag (05.03.2023) in Höhe Süntruper Feld (L 712) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 33-Jähriger aus Lage war gegen 15:50 Uhr in seinem Opel Astra in Richtung Lindenstraße unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde er durch seine 16-jährige Beifahrerin abgelenkt und geriet dadurch auf den unbefestigten und matschigen Seitenrand neben der Fahrbahn. Beim Versuch gegenzulenken geriet der Opel ins Schleudern, drehte sich und prallte gegen einen Baum, bevor er zum Stehen kam. Der Fahrer selbst blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, die 16-Jährige aus Blomberg zog sich durch den Aufprall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

