Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Böschungsbrand in Oberhausen - Bundespolizei ermittelt

Oberhausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13./14. September) kam es auf der Strecke zwischen Oberhausen Hbf und Essen Dellwig Ost zu einem Böschungsbrand. Drei Tatverdächtige (16,17,18) wurden durch Beamte der Bundespolizei im näheren Umfeld gestellt.

Ein Zeuge, Triebfahrzeugführer eines Leerzuges, meldete um 23.50 Uhr der Bundespolizei, dass sich Personen im genannten Streckenabschnitt im Gleisbereich aufhalten und dort zündeln. Sofort verlegten Einsatzkräfte der Bundespolizei sowie der Feuerwehr Oberhausen zum Ereignisort. Dort brannte eine rund 30 Quadratmeter große Fläche im Bereich der Böschung am Gleis. Die betroffene DB-Strecke wurde gesperrt und der Brand durch die Feuerwehr gelöscht. Durch den Vorfall entstanden bei insgesamt acht Zügen 203 Minuten Verspätung. Der Tatort befindet sich unmittelbar unterhalb einer Stadtbahnlinie und Bushaltestelle. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Bundespolizisten drei Jugendliche auf der Brücke feststellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen entlassen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell