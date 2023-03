POL-LIP: Barntrup. Zusammenstoß mit Baum.

Lippe (ots) - Im Gröchteweg kam es am Sonntag (05.03.2023) kurz nach Mitternacht durch unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer zu einem Dachstuhlbrand an einem Wohnhaus. Eine Person zündelte an einem Foto, das anschließend aus dem Fenster geworfen wurde und in der Dachrinne landete. Nach ersten Erkenntnissen löste dies den Dachstuhlbrand aus. Die Feuerwehr ...

mehr