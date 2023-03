Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Diebstahl aus Fußballhalle.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagnacht und Sonntagmittag (04./05.03.2023) hatten es unbekannte Einbrecher auf eine Fußballhalle in der Straße "Am Stoppelkamp" in Heidenoldendorf abgesehen. Aus dieser klauten sie eine Bohrmaschine der Marke Makita und mehrere Wertgegenstände im Wert von rund 200 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, richten ihre Hinweise bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell