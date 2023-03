POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. Einbruch in Kindertagesstätte.

Lippe (ots) - Am Sonntagabend (05.03.2023) wurde die Polizei zu einem Brand in der Detmolder Straße in Heiden gerufen. Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes entdeckte diesen in der Wohnung ihrer 84-jährigen Klientin, als sie die Frau gegen 20.30 Uhr aufsuchen wollte. Beim Betreten der Räumlichkeiten schlug ihr ...

