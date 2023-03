Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Dachstuhlbrand durch fahrlässige Brandstiftung.

Lippe (ots)

Im Gröchteweg kam es am Sonntag (05.03.2023) kurz nach Mitternacht durch unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer zu einem Dachstuhlbrand an einem Wohnhaus. Eine Person zündelte an einem Foto, das anschließend aus dem Fenster geworfen wurde und in der Dachrinne landete. Nach ersten Erkenntnissen löste dies den Dachstuhlbrand aus. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und brachte den Brand unter Kontrolle. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

