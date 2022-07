Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Wilsche (ots)

Bereits im Juni fand das Wilscher Schützenfest statt. Dort kam es am frühen Morgen des Sonntags, 12.06.2022, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 27-jährigen Gifhorners. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt in diesem Fall und sucht nun weitere Zeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen besuchte das spätere Opfer am Samstagabend das Fest und war am frühen Sonntagmorgen, gegen etwa 03:00 Uhr, fast auf dem Heimweg. Auf dem Weg am aufgestellten Toilettenhäuschen vorbei, wurde der Gifhorner von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Dieser stand zuvor in einer Gruppe am Feuerwehrhaus. Der Unbekannte sprach den 27-Jährigen mit dem ihm fremden Vornamen "Simon" an und schlug ihm kurz darauf ins Gesicht. Es folgten weitere Schläge ins Gesicht, daraus resultierten Brüche. Der Täter entfernte sich anschließend vom Tatort. Er wurde als etwa 20-25 Jahre alt und mit einer Größe von etwa 175 cm beschrieben.

Zeugen und Hinweisgeber zu diesem Sachverhalt und speziell dem möglichen Täter melden sich bitte unter 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell