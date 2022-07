Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: LKW verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Meine (ots)

In der Allerstraße in Meine kam es am Montagvormittag zu einem Unfall. Ein Lkw befuhr die Straße zunächst in Richtung Süden und wendete im Einmündungsbereich zum Iseweg. Bei der anschließenden Fahrt auf der Allerstraße in Richtung Norden stieß der Lkw gegen ein ordnungsgemäß abgestelltes Motorrad. An diesem entstand dadurch ein Schaden von über 2000 Euro.

Der Sattelauflieger des Lkw hatte eine weiße Farbe und ein Kühlaggregat, es war nach ersten Ermittlungen ein ausländisches Kennzeichen angebracht.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Unfall und dem Verursacher machen können, melden sich bitte unter 05304 9123-0 bei der Polizei in Meine.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell