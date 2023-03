Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. In Grundschule eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (03. - 06.03.2023) verschafften sich Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zugang in einen Kellerraum der Grundschule Helpup in der Lageschen Straße. Von dort gelangten sie in ein Büro, das sie auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Telefonnummer 05231 6090 um sachdienliche Zeugenhinweise zum Einbruch.

