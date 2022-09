Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb schlägt um sich

Lüdenscheid (ots)

Ein 46-jähriger Halveraner wurde durch einen Kaufhausdetektiv eines Lebensmittelgeschäftes im Stern-Center am Dienstagmittag, gegen 14:55 Uhr, in einem Lagerraum für Mitarbeiter angetroffen. Er sprach den Mann an. Dieser erwiderte lediglich, dass er sich dort aufhalten dürfte. Als der Detektiv sich ihm daraufhin näherte, warf der Mann mit Gegenständen in seine Richtung und versuchte ihn mit einem mitgeführten Regenschirm zu schlagen. Der Geschädigte konnte die Schläge abwehren. Bei dem anschließenden Gerangel wurde er leichtverletzt. Er konnte den Beschuldigte bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Er hielt nach Sachverhaltsaufklärung ein Hausverbot und für den Bereich des Sternplatzes ein Platzverweis. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (wib)

