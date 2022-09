Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PKW aufgebrochen

Neuenrade (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es zu mehreren vollendeten Diebstahlsfällen aus Kraftfahrzeugen: Am Winterlit wurde ein schwarzer Audi A4 aufgebrochen und durchwühlt. Der oder die Täter erbeuteten Sonnenbrillen, Parfüm, graue Adidas Sporttasche und Kleingeld. An der Breslauer Straße entwendeten Unbekannte eine Arbeitstasche, einen Pullover und ein Gehörschutz, aus einem unverschlossenden weißen Kia. Aus einem schwarzen Renault ebenfalls unverschlossen und abgeparkt an der Breslauer Straße wurde ein Schlüssel entwendet. Hier erneut der Appell der Polizei: Verschließen sie ihr Auto. Lassen sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeuginneren liegen. Bieten sie potentiellen Dieben keine optischen Anreize. (wib)

