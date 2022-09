Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Autodiebstahl/Einbruch Gartenhütte

Halver (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht einen in der Feldstraße parkenden Opel Corsa zu entwenden. Der Fahrzeughalter stellte am Morgen fest, dass im Zündschloss mehrere Metallteile steckten und informierte die Polizei. Das Fahrzeug war nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abgeschlossen. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl)

Zwischen Montagabend, 18:00 Uhr und Dienstagmorgen, 11:00 Uhr brachen Unbekannte in eine Gartenhütte in der Straße Husen ein. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie ein Vorhängeschloss aufbrachen. Aus dem Innenraum wurden zwei Bootsmotoren und eine Wildkamera in einem niedrigen vierstelligen Wert entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Wache Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (schl)

