Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupferkabel von Firmengelände entwendet/Einbruch in Hauptschule Letmathe

Iserlohn (ots)

Vom Gelände einer Firma an der Scherlingstraße wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch acht Kupferkabelringe entwendet. Eine Zeugin beobachtete, gegen 02:15 Uhr, wie sich zwei Personen im Bereich der Firma aufhielten. Als sie einen der Männer fragte, was er dort machen würde, rannte dieser in Richtung Bahnhofstraße davon. Kurze Zeit später fuhr ein weißer Sprinter aus Richtung des Firmengeländes davon. Einen der Männer konnte die Zeugin als ca. 1.70m groß, normal gebaut und mit dunklem Vollbart beschreiben. Er trug eine kurze Hose, ein kurzärmliges Hemd und kommunizierte mit dem zweiten Täter auf einer Fremdsprache. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Männer über den Zaun geklettert und hatten die Kabelringe anschließend entwendet. Zeugen die weiterführende Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten der Hauptschule Letmathe ein. Sie hebelten dazu ein Fenster im Erdgeschoss auf. Aus der Schule wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Laptops entwendet. Hinweise zur Tat können unter 02374/5029-0 an die Polizeiwache in Letmathe gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell