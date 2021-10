Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zugfahrt ohne Fahrkarte endet mit Festnahme

Konstanz (ots)

Ein Reisender nutzte am Samstag, 2. Oktober 2021, einen Zug ohne gültigen Fahrschein und weil es nicht das erste Mal war, suchten bundesweit fünf Staatsanwaltschaften nach dem Mann.

Ein polnischer Staatsangehöriger wurde kurz nach Abfahrt vom Bahnhof Konstanz nach Radolfzell durch eine Mitarbeiterin der Bahn kontrolliert. Zur Kontrolle zeigte der 59-Jährige weder eine gültige Fahrkarte noch seine Ausweispapiere vor.

Am Haltepunkt Fürstenberg stellte die informierte Bundespolizei die Personalien fest und überprüfte diese im Fahndungssystem. Dabei stellte sich heraus, dass bundesweit fünf Staatsanwaltschaften den Mann wegen des Erschleichens von Leistungen suchten. In drei Fällen wurden Aufenthaltsermittlungen an die zuständigen Behörden übermittelt und in zwei Fällen handelte es sich um Vollstreckungshaftbefehle. In den Jahren 2020 und 2021 wurde der Mann von zwei Amtsgerichten rechtskräftig zu Geldstrafen verurteilt, welche er bislang nicht beglich. Da er den haftbefreienden Betrag auch am Samstag nicht aufbringen konnte, muss er nun zwei Ersatzfreiheitsstrafen von insgesamt 60 Tage verbüßen. Der Verurteilte wurde in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Eine weitere Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen wurde gefertigt.

