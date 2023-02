Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall B 256 (Ortsumgehung Kruft) in Kruft.

Kruft (ots)

Nach den bisherigen Ermittlungen, befuhr der 43- jährige Unfallverursacher die B 256 (Ortsumgehung Kruft) von Andernach kommend in Richtung Mendig und wollte an der Abfahrt Kruft West nach links abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW des Geschädigten und stieß mit diesem frontal zusammen. Im PKW des Geschädigten wurden fünf Personen verletzt, davon einer schwer (Lebensgefahr besteht nicht) Alle Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, zwecks weitere ärztlicher Behandlung. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Unfallstelle war, aufgrund der Bergungs- und Räumungsarbeiten sowie für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden bei dem Unfallverursacher drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden wird von hiesiger Seite auf ca. 80.000 EUR geschätzt. Im Einsatz waren die FFW Kruft, der Rettungsdienst, Polizeistreifen der PI Mayen und der PI Andernach, sowie die Straßenmeisterei.

Die Strecke ist bisher immer noch voll gesperrt, um die Aufräumarbeiten zum Abschluss zu bringen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell