POL-PDKO: Vorsicht! Falsche Bankangestellte und falsche Staatsanwälte

Polizei Simmern (ots) - Diebstahl einer Ortstafel in Kisselbach In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Kisselbach, am Ortseingang aus Rtg. Steinbach kommend, die Ortstafel entwendet. Die Ortstafel wurde aus dem Rohrrahmen geschraubt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern erbeten. Tel: 06761-9210 Email: pisimmern@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Simmern Tel: 06761-9210 Email: ...

