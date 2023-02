POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Kobern-Gondorf (ots) - In der Nacht vom 01.02.2023 auf den 02.02.2023 wurden in Kobern-Gondorf, in der Untermarkstraße und in der Bahnhofstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Es wurden jeweils die Heckscheiben mittels Bierflaschen (Stubbis) eingeworfen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Brodenbach, 02605/9802-1510 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Pressestelle Telefon: 0261-103-0 www.polizei.rlp.de/pd.koblenz Pressemeldungen der Polizei ...

