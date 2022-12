POL-MA: Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis): Nach Brand einer Bäckerei laufen Ermittlungen zur Brandursache - PM Nr. 3

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 18 und 8 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter eine Kellertüre des Pfarramts in der Schulstraße auf und gelangt so in die dortigen Büroräumlichkeiten. Aus dem Pfarramt entwendete der Mann rund 1.000 Euro Bargeld. Der ...

