POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Pfarramt - Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 18 und 8 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter eine Kellertüre des Pfarramts in der Schulstraße auf und gelangt so in die dortigen Büroräumlichkeiten. Aus dem Pfarramt entwendete der Mann rund 1.000 Euro Bargeld. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls übernommen. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

