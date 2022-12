POL-MA: Heidelberg: Pkw nach Unfall in Brand geraten - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Freitag gegen 18.00 Uhr meldete sich eine 40-jährige Frau über Notruf bei der Polizei und gab an, dass eine männliche Person ihr in der Straßenbahn Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof auf den Hintern schlug. Der Mann befand sich bereits in der Bahn, als die Frau und ihre Kinder an der Haltestelle Kunsthalle hinzustiegen. Nachdem sie sich nach dem ...

mehr