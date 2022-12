Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Straftaten bei routinemäßiger Verkehrskontrolle aufgedeckt

Mannheim (ots)

Am Montagabend gegen 23 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt einen Citroën in der Mannheimer Innenstadt. Der Citroën begegnete der Streife zuvor im Kreuzungsbereich L6/M5. Der Fahrer des Citroën signalisierte den Beamten im Streifenwagen, dass er auf seine Vorfahrt verzichten wolle. Die Streife ging auf das Angebot jedoch nicht ein und ließ den 32-jährigen Mann passieren. Die Polizisten entschlossen sich schließlich, das Fahrzeug zu kontrollieren und folgten diesem. Als die Beamten die Anhalteaufforderung "Stopp Polizei" anschalteten, fuhr der PKW zunächst trotzdem weiter und fiel plötzlich mit einer unsicheren Fahrweise auf. Kurz vor den Kapuzinerplanken, nachdem das Fahrzeug fast mit einem geparkten Hyundai kollidiert war, hielt der Citroën schließlich an. Bei der Kontrolle eröffnete sich den Beamten schließlich der vermeintliche Grund für die unsichere Fahrweise: Der 32-Jährige, welcher den Beamten zuvor die Vorfahrt "schenken" wollte, saß plötzlich auf dem Beifahrersitz. Am Steuer saß dafür der 47-jährige Beifahrer. Den Sinn hinter dem gefährlichen Fahrertausch konnten sich die Beamten aber dann doch nicht ganz erklären. Denn beide Männer konnten keine Fahrerlaubnis vorzeigen und stehen im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Bei einem Mann wurde letztlich noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Für das Fahrzeug führte das Duo weder Fahrzeugpapiere mit, noch konnte es einen Eigentumsnachweis vorlegen. Die Männer verstrickten sich diesbezüglich immer tiefer in Widersprüche, weshalb der PKW bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt wurde. Den Männern wurde auf dem Polizeirevier jeweils eine Blutprobe entnommen. Sie müssen sich neben einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einer Fahrt unter Drogeneinfluss nun auch wegen Verdacht des Drogenbesitzes und unbefugten Gebrauchs des PKWs verantworten.

