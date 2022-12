Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall Auto stehen gelassen und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Epfenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 5.25 Uhr am frühen Montagmorgen kam es auf der Waibstadter Straße zu einem Verkehrsunfall - der Unfallverursacher flüchtete ohne sein Fahrzeug. Der schwarze Hyundai, von Waibstadt kommend, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend frontal mit einer Straßenlaterne. Diese wiederum wurde dabei verbogen und stieß gegen die Verkleidung eines angrenzenden Gebäudes. Als die Beamten, welche durch das Notrufsystem des Unfallwagens alarmiert wurden, nur kurze Zeit später am Unfallort ankamen, waren keine Insassen und kein Fahrer oder Fahrerin festzustellen. Der Unfallwagen, der nicht mehr fahrbereit war, wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Das Polizeirevier Sinsheim sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die das Geschehene möglicherweise beobachteten oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 07261 6900 zu melden.

