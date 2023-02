POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Simmern

Koblenz (ots) - Am Freitag, den 03.02.2023,ereignete sich im Bereich der Straße "An der Ringmauer 21", Koblenz zwischen 17 - 19:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein, am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Mercedes durch an anders Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Personen, die Hinweise auf das unfallflüchtige ...

