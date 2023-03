Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Neue Betrugsmasche von falscher "Bundesfinanzdirektion" oder "Bundesnetzagentur".

Lippe (ots)

Aktuell versuchen wieder Kriminelle mit einer neuen Betrugsmasche Geld oder persönliche Daten von ihren Opfern abzugreifen. Per Telefon meldet sich eine angebliche "Bundesfinanzdirektion" oder "Bundesnetzagentur" bei Bürgerinnen und Bürgern und teilt den Angerufenen mit, dass eine persönliche Akte von ihnen an sie weitergeleitet wurde. Für weitere Informationen wird man aufgefordert die Taste 1 zu drücken. Kommt man dieser Aufforderung nach, gelangt man in der Regel an Mitarbeitende eines Callcenters, die Geldforderungen stellen oder personenbezogene Daten abfragen. Auch in Lippe gab es von der neuen Masche bereits drei Betrugsversuche, die der Polizei gemeldet wurden. Glücklicherweise gelang es den Betrügern in keinem der Fälle die Tat auszuführen, da alle Angerufenen den Betrug erkannten und das Telefonat direkt beendeten.

Die Polizei warnt noch einmal eindringlich: Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten weiter! Lassen Sie sich nicht von angeblichen Bundesinstitutionen zu Geldzahlungen überreden! Egal was für ein Grund vorgebracht wird: Unterbrechen Sie Anrufe dieser Art sofort, indem Sie einfach auflegen und lassen Sie sich keine Angst machen!

