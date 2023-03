Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Radfahrer prallt gegen wartenden Wagen.

Am Montagmittag (06.03.2023) ereignete sich an der Einmündung Daimlerstraße/Liebigstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer. Ein 42-Jähriger aus Paderborn fuhr gegen 13.15 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der Daimlerstraße und wollte nach rechts auf die Liebigstraße abbiegen. An der Einmündung stoppte er zum Teil auf dem Radweg. Auf diesem war ein 71-jähriger Lemgoer mit seinem Fahrrad unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Radfahrer nach eigenen Angaben mit geneigtem Blick und übersah augenscheinlich den wartenden Mercedes-Fahrer, so dass beide gegeneinander prallten. Der 71-Jährige stürzte auf die Motorhaube des Wagens, wurde durch den Unfall leicht verletzt und von einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

