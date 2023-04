Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

B281 Könitz - Rockendorf (ots)

Am 14.04.2023 ereignete sich gegen 06:30 Uhr auf der B 281 im Bereich der Doppelkurve Abzweig Könitz - Bahnübergang Vogelschutz ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw BMW die B 281 von Rockendorf kommend in Richtung Saalfeld, während der Unfallgeschädigte mit seinem Pkw Ford die Gegenrichtung befuhr. Noch in der Doppelkurve überholte der 34-jährige Fahrer des BMW einen Lkw und übersah hierbei den entgegenkommenden 58-jährigen Fahrer des Ford. Der 58-Jährige wich so weit wie möglich nach rechts aus. Dennoch kam es zu einer Spiegelberührung und einer Kollision mit einem Verkehrszeichen. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

