POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schockanruf in Nordenham ++ Geschädigte übergibt hohen Geldbetrag ++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 18. Oktober 2022, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Wildeshausen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 08:20 Uhr befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeshausen mit seinem VW die Breslauer Straße in Richtung Heemstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem ...

mehr