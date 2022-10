POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Harpstedt ++ Motorradfahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 18. Oktober 2022, kam es an einem Bahnübergang im Riedeweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Triebwagen. Gegen 15:25 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Delmenhorst mit ihrem Pkw Opel den Riedeweg von der Yorckstraße kommend in Fahrtrichtung Hasporter Damm. In ...

mehr