Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am 24.04.2023, gegen 11.50 Uhr, beabsichtigte der 49-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger im Gewerbegebiet Kirchhasel aus einem Grundstück auf die Straße Alte Saale nach links aufzufahren. Hierbei beachtete er den, sich auf der Hauptstraße befindlichen 76-jährigen Fahrer eines Hyundai nicht. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Hyundai wurde dabei schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

