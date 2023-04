Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtige nach Raubüberfall auf Wohnsitzlosen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (21.04.2023) zwei Männer im Alter von 16 und 24 Jahren festgenommen, welche im Verdacht stehen, einen 55-jährigen Mann überfallen zu haben. Der 55-Jährige befand sich gegen 23.30 Uhr im Vorraum einer am Wilhelmsplatz gelegenen Bank, als die beiden Tatverdächtigen ihn unvermittelt angegriffen und dabei auch gegen den Kopf getreten haben sollen. Sie entnahmen aus seiner Jackentasche einen Tabakbeutel und eine Sonnenbrille. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Anschließend rannten die beiden Männer in Richtung Olgastraße und konnten dort in einem Lebensmittelmarkt durch hinzugerufene Polizeibeamte festgenommen werden. Die beiden 16- und 24-jährigen rumänischen Staatsangehörigen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf die Straße entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell